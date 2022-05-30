Фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в историческом центре Нижнего Новгорода

В этом году юбилейное мероприятие проведут в два этапа — в начале и в конце лета. Об этом сообщается в группе Intervals во «ВКонтакте».





Первый этап Intervals Teaser состоится с 1 по 5 июня. Он предполагает показ инсталляции Nebula от компании Hello I/O в отреставрированном Манеже Нижегородского кремля. Посетители смогут прикоснуться к частицам инсталляции, представляющей проекции космических туманностей, под музыку, созданную электронщицей Марией Теряевой.





С 26 по 28 августа пройдет второй этап Intervals Festival — масштабная медиавыставка в исторических местах Нижнего Новгорода. Инсталляции, размещенные в новых локациях, соединят новые маршруты. Подробную программу пятого фестиваля Intervals опубликуют в ближайшие дни.





Фото: Рixabay