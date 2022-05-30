Телеведущая Елена Летучая объяснила скорый уход из шоу на СТС

Руководство телеканала не предупредило ее об изменениях в программе, сообщила журналистка в социальных сетях.





По словам Елены Летучей, на пятый день съемок шоу «Снимите это немедленно» она случайно узнала об изменениях концепции и формата программы. Ее соведущую внезапно заменил стилист Александр Рогов, который ранее вел на СТС мэйковер-шоу «Рогов в деле». К этому же формату вернули шоу «Снимите это немедленно» — с появлением стилиста в проекте его переименовали в «Рогов+».





Летучая подчеркнула, что ее возмутили действия руководства телеканала СТС, которое не сообщило ей об изменениях. В итоге она покинула проект после его премьеры, состоявшейся 29 мая.





Фото: Рixabay