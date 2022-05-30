Стартовало фестивальное движение «Петровские музыкальные Ассамблеи»

30.05.2022
Воронеж стал первым городом в маршрутной карте мероприятия, посвященного 350-летию Петра I. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.
С июня по сентябрь фестиваль примут Пермь, Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск и другие города. 7 июня «Ассамблеи» пройдут в Белгороде.
«Воронеж не случайно стал отправной точкой фестиваля — история города тесно связана с деятельностью императора Петра I. Сегодня на всех фестивальных площадках города удалось воссоздать уникальную атмосферу его эпохи — Петровские музыкальные Ассамблеи», — сказал на открытии праздника заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.
На главной площади выступили Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и Оркестр волынщиков Москвы. В кинотеатре «Спартак» прошла премьера мультфильма «Приключения на Адмиралтейской площади» студии Wizart Animation, в котором рассказывается о строительстве российского флота.
Также дебютировал уличный спектакль «Как царь Петр...», прошла презентация работ областного клуба судомоделистов и показ оперы «Виват, Россия!» Воронежского театра оперы и балета. Фестиваль завершился лазерным шоу.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ