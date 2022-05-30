Состоялся онлайн-релиз триквела «Фантастических тварей»

30.05.2022
30 мая фильм с подзаголовком «Тайны Дамблдора» вышел в качестве 4К на стриминговом сервисе HBO Max.
Мировая премьера фэнтези-истории по миру Гарри Поттера прошла 6 апреля. В российский прокат картина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» не выходила.
По разным оценкам, сборы фильма в международном прокате составили от 380 до 394 млн долларов, что стало худшим результатом среди всех фильмов франшизы. Дальнейшая судьба приквелов и спин-оффов «Гарри Поттера» пока неизвестна. Ранее предполагалось, что появится еще два фильма серии Fantastic Beasts.
Режиссером кинокартины выступил Дэвид Йейтс, снявший четыре последних фильма из оригинального цикла, а также первую и вторую части «Фантастических тварей». Главные роли исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Эзра Милле и др.
Фото: кадр из трейлера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»