Худрук Михайловского театра Владимир Кехман сыграет Царя в «Опричнике»

Его имя значится в анонсе среди исполнителей спектакля. Ближайший показ состоится 13 июня, говорится на сайте петербургского театра.





Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман предстанет в образе Царя в опере Петра Чайковского «Опричник» в постановке Сергея Новикова. Его фотография в соответствующем костюме представлена на афише спектакля.





В Михайловском театре «Фонтанке» пояснили, что роль не предполагает ни реплик, ни вокальных партий. Сведений о том, как композитор Чайковский видел Царя, не сохранилось. В версии постановщика Новикова герой, отличающийся «скорпионьими» движениями, появляется в самом конце постановки.





Ранее Царя играл один из артистов миманса. Опера «Опричник» дебютировала в Михайловском в мае 2021 года.





Фото: Рixabay