Режиссер Джон Фавро анонсировал четвертый сезон «Мандалорца»

В настоящее время разрабатывается сценарий новых эпизодов сериала по киновселенной «Звездных войн», заявил он на фестивале Star Wars Celebration 2022.





Четвертый сезон научно-фантастического шоу «Мандалорец» находится в разработке. Подробности сюжета держатся в секрете.





При этом третий сезон сериала выйдет только в феврале 2023 года на стриминговой платформе Disney+. На Star Wars Celebration показали его тизер, однако в Сети не опубликовали. Судя по отзывам посетителей, третий сезон расскажет о том, как Джин Джардин (Педро Паскаль), взявший под опеку Грогу (представителя той же расы, что и мастер Йода), попытается вернуться на Мандалор и заслужить прощение.





Фото: кадр из сериала «Мандалорец»