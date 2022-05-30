Росконцерт поделился планами на июнь

Росконцерт опубликовал список основных культурных мероприятий в июне.

2 июня состоится «Цикл концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов в регионах России».





С 2 по 15 июня пройдет XIX фестиваль «Музыкальная экспедиция» в Самарской, Владимирской, Ивановской обл.), а с 16 июня по 3 июля — в Тюменской обл., республиках Удмуртия и Хакасия.





С 3 по 6 июня — «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» (Псковская обл.), а также VIII Книжный фестиваль «Красная площадь» (Москва).





С 3 по 11 июня — XIV Международный конкурс артистов балета (Москва).





С 6 по 7 июня — Дни культуры Белоруссии в России и российские культурные программы в Белоруссии (Москва).





8 июня в Москве пройдут Дни культуры Узбекистана в России, 10-го — в Санкт-Петербурге.





С 10 по 13 июня — Дни культуры Армении в России (Москва, Кисловодск).





С 13 по 18 июня — XXXI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске — 2022».





14 июня — фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» (Кисловодск).





С 14 по 27 июня — Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова (Москва).









Фото: Росконцерт