Старт фильма «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым в карьере Тома Круза

30.05.2022
За первый день в американском прокате сиквел боевика Top Gun 1986 года заработал 51 млн долларов, сообщил Deadline.
Результат стал вторым на домашнем рынке для кинокомпании Paramount Pictures за всю ее историю и первым — для исполнителя главной роли Тома Круза. «Мэверик» уступил первенство фильму «Железный человек 2», который дебютировал с кассой в 51,2 млн долларов.
Премьера сиквела «Топ Гана» прошла на Каннском кинофестивале. 27 мая экшн вышел в широкий прокат в разных странах. Вместе с Крузом в фильме снялись Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Моника Барбаро. Режиссер — Джозеф Косински.
Фото: кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»