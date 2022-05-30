Напавший на «Мону Лизу» мужчина объяснил свой поступок

30 мая посетитель Лувра, переодетый в женщину и передвигавшийся на инвалидной коляске, попытался разбить защитное стекло картины и измазал его тортом. Об этом сообщает 7sur7.





По информации издания, мужчина пытался привлечь внимание людей к масштабным экологическим проблемам. Когда охранники выводили его из зала, он кричал: «Есть люди, которые пытаются уничтожить Землю. Подумайте о Земле! Вот почему я это сделал».





Молодой мужчина был переодет в старушку и находился в инвалидном кресле. Музей разрешает людям с ограниченными возможностями рассматривать портрет вблизи, остальные посетители могут делать это на расстоянии нескольких метров.





Оказавшись рядом с картиной начала XVI века, молодой человек встал и попытался разбить стекло, защищающее «Джоконду». Это сделать не получилось, тогда он бросил в картину торт, размазал его по стеклу и разбросал лепестки роз, после чего его скрутили охранники и вывели из зала.





Полотно не пострадало благодаря пуленепробиваемому стеклу. Как мужчине удалось пронести торт в музей, пока неизвестно. В Лувре не комментировали ситуацию.





Сегодня стоимость знаменитой работы Леонардо да Винчи оценивается в более чем 1 млрд долларов.





Фото: Рixabay