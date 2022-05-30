Венский фестиваль в Екатеринбурге отменен по неизвестной причине

Оргкомитет подтвердили отмену фестиваля, который должен был пройти в 12-й раз, сообщает E1.RU.





Венский фестиваль музыкальных фильмов, проходивший в столице Урала более 10 лет, в том числе в пандемию коронавируса, отменили. Причины решения в оргкомитете не назвали. Состоится ли фестиваль в следующем году — пока неизвестно, отмечает издание.





По информации издания, ранее один из главных партнеров проекта International Music and Media Centre прекратил сотрудничество с Россией и приостановил членство российских организаций.





Венский фестиваль традиционно проходит у главного корпуса УрФУ, где на большом экране транслируют концерты, оперы, балеты в сопровождении живой музыки. Вход на мероприятие свободный.





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