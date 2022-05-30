Главный приз «Евровидения» ушел с молотка

30.05.2022

Главный приз «Евровидения» ушел с молотка
Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в песенном конкурсе в этом году, продала «Хрустальный микрофон» на благотворительном аукционе. Об этом музыканты сообщили в соцсетях.

Главную награду «Евровидения-2022» приобрела за 900 тысяч долларов украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. Музыканты поблагодарили организацию, ставшую правообладателем кубка.

Рэп-группа выставила лот на продажу 25 мая. Торги организовали при поддержке Благотворительного фонда украинского телеведущего Сергея Притулы. Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк еще до конкурса говорил о планах продать награду в случае победы.

«Евровидение-2022» прошло в мае в Турине. Рэп-группа Kalush Orchestra победила в конкурсе с песней Stefania. В тройку лидеров вошли представители Великобритании и Испании.

Фото: Рixabay