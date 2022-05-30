Художник, архитектор и телеведущий Алексей Бегак умер в 62 года

30.05.2022

Художник, архитектор и телеведущий Алексей Бегак умер в 62 года
Информацию о смерти подтвердил телеканал «Россия — Культура», где он работал. Об этом говорится в сообщении платформы «Смотрим».

29 мая на 63-м году жизни скончался Алексей Бегак, известный по работе ведущим программы «Правила жизни» на телеканале «Россия — Культура». Обстоятельства его смерти не уточняются. О дате и месте похорон сообщат дополнительно. 

Алексей Бегак (1960-2022) окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова, работал художником-иллюстратором, дизайнером книг, архитектором. Вел телепередачи «Правила жизни», «Большая опера», «Гений».

Фото: Рixabay