Художник, архитектор и телеведущий Алексей Бегак умер в 62 года

Информацию о смерти подтвердил телеканал «Россия — Культура», где он работал. Об этом говорится в сообщении платформы «Смотрим».





29 мая на 63-м году жизни скончался Алексей Бегак, известный по работе ведущим программы «Правила жизни» на телеканале «Россия — Культура». Обстоятельства его смерти не уточняются. О дате и месте похорон сообщат дополнительно.





Алексей Бегак (1960-2022) окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова, работал художником-иллюстратором, дизайнером книг, архитектором. Вел телепередачи «Правила жизни», «Большая опера», «Гений».





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