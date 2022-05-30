Красноярский театр оперы и балета даст гастроли в Большом театре

Красноярский театр оперы и балета в конце июля — начале августа впервые даст гастроли в Большом театре. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

«С 27 июля по 1 августа 2022 года состоятся уникальные для Красноярского государственного театра оперы и балета гастроли — в Большом театре. Событие посвящено 60-летию золотого баритона России Дмитрия Хворостовского, имя которого носит театр», — сообщили в Минкультуры региона.





На Исторической и Новой сценах Большого театра России зрители увидят балет Цезаря Пуни «Катарина, или Дочь разбойника», оперу Лео Делиба «Лакме». Откроются гастроли оперой Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник» на Исторической сцене.





Показы трех красноярских спектаклей в Москве организованы ФГБУК «Росконцерт» в рамках масштабного федерального проекта «Большие гастроли».





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