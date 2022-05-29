Индийский фильм «Странствия пепла» победил на международном фестивале в Забай

Жюри конкурса Забайкальского международного кинофестиваля признало лучшим фильмом трагикомедию «Странствия пепла» из Индии, сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в воскресенье в Забайкальской краевой филармонии. «Дипломом победителя конкурсной программы в номинации «Лучший фильм» награждается фильм «Странствия пепла». Это очень трудный жанр – трагикомедия, когда не знаешь, где плакать, где смеяться. И когда смотришь этот фильм, понимаешь, что нужно снимать фильмы, которые действительно говорят о сложности жизни. <...> Да здравствует индийское кино», – объявил на церемонии награждения председатель жюри, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.

Сюжет рассказывает историю семьи, которая отправлется выполнить последнее желание старшего брата – развеять его прах в трех разных местах. На кинофестивале картина также получила награды в номинациях «Лучший режиссер» (Мангеш Джоши) и «Лучший актер» (Мохан Агаше).

Победителем в номинации «Лучший сценарий» стал фильм «Вот и мы» (Израиль – Италия) режиссера Нира Бергмана. Награду в номинации «Лучшая актриса» получила Байра Бела за роль в фильме «Легенда о матери» (Монголия) режиссера Эрдэнэцэцэг Базаррагчаагийн.

Приз зрительских симпатий вручили режиссеру Эдуарду Жолнину за фильм «Земун» – российскую драму о двух братьях, младший из которых похищает стадо коров, чтобы не позволить старшему брату продать землю их умершего отца.

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