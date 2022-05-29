Выставка произведений Студии военных художников откроется во Владимире

1 июня в 15 часов пройдет торжественное открытие нового культурно-выставочного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира, сообщает «КП – Владимир».

С 1960-х по 1990-е годы центральный павильон «владимирского ВДНХ» был местом размещения экспозиций и проведения масштабных выставок музея. Благодаря администрации города Владимира музей вернулся в родные стены и вновь приглашает гостей на вернисажи, лекции и концерты.

В ходе торжественного открытия сотрудники музея, творческие коллективы и артисты города представят вниманию первых посетителей концерт-экскурсию об истории Центрального парка. Новую страницу выставочных проектов откроет выставка произведений Студии военных художников им. М.Б. Грекова «Судьба державы».

Выставка проходит в рамках Международного Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». Будут представлены 29 масштабных полотен, созданных в период с 1957 по 2021 год, на которых проиллюстрированы знаковые моменты российской истории – от Смутного времени до событий современности.

Одно из полотен – работа И.М. Лебедева «Внимание! Говорит Москва!» – будет особенно интересно владимирцам: на картине изображен уроженец города Владимира диктор Юрий Левитан, ставший «голосом Победы». Выставка продолжит работу до 1 июля.

Фото: Pixabay