Выставка портретов «Русская аристократия глазами европейцев» откроется в Ярославле

В Ярославском художественном музее 17 июня открывается выставка портретов представителей русской аристократии из собрания Государственного исторического музея, написанных европейскими художниками, сообщает ТАСС.

«17 июня планируется открытие выставки из собрания Государственного исторического музея, рабочее название экспозиции «Русская аристократия глазами европейцев». Это портреты, выполненные европейскими художниками», – сказала специалист по связям с общественностью и СМИ музея Марина Полывяная.

Экспозицию представят в Музее зарубежного искусства Ярославского художественного музея. Точное количество работ, которые привезут в Ярославль, пока остается неизвестным, однако выставка рассчитана на один зал.

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