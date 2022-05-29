Названы победители театрального фестиваля «Браво!»

В Свердловской области организаторы подвели итоги фестиваля «Браво!», говорится в сообщении на странице фестиваля во «Вконтакте».

Фестиваль проходил в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле с 20 по 28 мая. «Лучший режиссер в музыкальном театре: Антон Музыкантский, режиссер-постановщик мюзикла-фарса «Одолжите тенора» Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Лучшая работа хормейстера: Анжелика Грозина, хормейстер-постановщик оперы в пяти действиях «Любовь издалека» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Лучшая работа художника-постановщика в музыкальном театре: Эрнст Гейдебрехт, художник-постановщик оперетты «Боккаччо» Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии», – сказано в сообщении.

Награды за лучшую женскую роль в музыкальном театре удостоили Ольгу Балашову за игру в мюзикле-фарсе «Одолжите тенора» Свердловского государственного Академического театра музыкальной комедии, мужской в музыкальном театре – роль Евгения Елпашева за роли в оперетте «Боккаччо» и в «Одолжите тенора» в театре музкомедии.

«Лучший спектакль в драматическом театре: «Джан» – драма (притча о душе) по одноименной повести Андрея Платонова Серовского театра драмы имени А. П. Чехова. Лучшая работа режиссера в драматическом театре: Дмитрий Зимин, режиссер-постановщик спектакля «Джан» <...>. Лучшая мужская роль в драматическом театре: Ренат Ходжаев за роль Назара Чагатаева в спектакле «Джан». <...> Лучший спектакль в театре кукол: «Хочу быть волком», сказка-притча Нижнетагильского театра кукол. Лучший спектакль для детей: спектакль «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского театра юного зрителя», – говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Фото: Pixabay