Озвучены итоги музыкальной премии канала RU.TV

29.05.2022
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 28 мая в Crocus City Hall. Ведущими мероприятия выступили Гоша Куценко, Елена Север, ЮрКисс, Ханна.
Звания лучшего певца был удостоен Владимир Пресняков, лучшей певицей стала Ирина Дубцова. В номинации «Музыкальный блогер» победил Хабиб.
Дима Билан стал обладателем специального приза «Артист года». В категории «Лучший старт» приз получила Люся Чеботина «Солнце Монако».
Победителем в номинации «Лучший видеоклип» стала Zivert («Три дня любви»). Специальный приз «Голос России» достался Полине Гагариной, а спецприз «Воссоединение года» получила группа «Земляне».
Фото: Pixabay