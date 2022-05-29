Озвучены итоги музыкальной премии канала RU.TV

29.05.2022

Озвучены итоги музыкальной премии канала RU.TV

Итоги Русской музыкальной премии телеканала RU.TV опубликованы на официальном сайте смотра.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 28 мая в Crocus City Hall. Ведущими мероприятия выступили Гоша Куценко, Елена Север, ЮрКисс, Ханна.

Звания лучшего певца был удостоен Владимир Пресняков, лучшей певицей стала Ирина Дубцова. В номинации «Музыкальный блогер» победил Хабиб.

Дима Билан стал обладателем специального приза «Артист года». В категории «Лучший старт» приз получила Люся Чеботина «Солнце Монако».

Победителем в номинации «Лучший видеоклип» стала Zivert («Три дня любви»). Специальный приз «Голос России» достался Полине Гагариной, а спецприз «Воссоединение года» получила группа «Земляне».

Фото: Pixabay