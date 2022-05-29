Микрокнигу со стихами о Донбассе создадут в Омске

Омский художник-микроминиатюрист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко создаст микрокнигу со стихами поэтов Донбасса об этом регионе, сообщает ТАСС.

Книга будет выполнена в размере 50 на 55 мм, а для создания обложки художник планирует использовать дерево. «Сейчас я работаю над книгой «За Донбасс», в которую войдут стихи поэтов Донбасса. После ее завершения я подарю это издание музею в Горловке, там самый крупный музей миниатюрных книг, который я знаю», – рассказал Коненко.

Художник уточнил, что планирует завершить микрокомпозицию в ближайшее время. Презентация книги пройдет или в самой Горловке, или в Москве.

Он также отметил, что выбор дерева в качестве материала для оформления предлагает широкий набор решений. Художник использует в своей работе разные породы дерева – обработанного или в первозданном виде.

Например, в прошлом году для оформления произведения Федора Достоевского «Записки из Мертвого дома», связанного с заключением писателя в Омской крепости, Коненко использовал акацию. По мнению микрохудожника зачастую оформление книги рассказывает о ее содержании. Так, шипы акации символизировали сам острог.

Фото: Pixabay