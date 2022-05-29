Ударник группы YES Алан Уайт умер в 72 года

На 73-м году жизни скончался ударник британской рок-группы YES Алан Уайт, говорится в сообщении на официальной странице коллектива в Twitter.

«YES вынуждена c глубокой скорбью объявить о том, что Алан Уайт, наш барабанщик, пользовавшийся всеобщей любовью и с которым нас связывала 50-летняя дружба, скончался в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни», – говорится в сообщении. В сообщении родствеников Уайта в соцсетях добавляется, что музыкант умер в четверг у себя дома в окрестностях американского Сиэтла (штат Вашингтон).

Группа YES и нынешнее время остающется одним из флагманов арт- и прогрессив-рока. Она была основана в 1968 году Джоном Андерсоном и Крисом Скуайром, умершим в 2015 году.

Уайт присоединился к коллективу в 1972 году. За более чем полувековую историю группа выпустила 22 студийных альбома, а суммарный тираж всех ее записей, включая концертные диски и сборники, приближается к 50 млн экземпляров.

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