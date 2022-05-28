Археологическая выставка тактильных экспонатов открылась в Сочи

28.05.2022
«Первая в городе постоянная выставка тактильных экспонатов-реплик археологической коллекции появилась благодаря победе Музея истории Сочи в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Уникальная археологическая коллекция музея охватывает историю региона от эпохи среднего палеолита до Средневековья», – говорится в сообщении мэрии.
В сообщении уточняется, что макеты выполнены в профессиональной мастерской, они являются исторической реконструкцией. Слабовидящие и незрячие посетители смогут почувствовать на ощупь фактуру, форму, пропорции экспонатов.
Также в рамках проекта запланирована широкая культурно-просветительская программа, адаптированная для людей с нарушениями зрения. Все желающие смогут посетить выставку до декабря 2022 года.
Фото: Pixabay