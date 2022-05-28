Выставку «Корабли Петра» представят в Махачкале

28.05.2022
В сообщении пресс-службы отмечается, что выставка будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Мероприятие организовано Минкультуры РД, РДНТ совместно с Республиканским учебно-методическим центром и Администрацией и Управлением культуры Махачкалы.
В экспозиции примут участие подростки из городов и районов республики. На выставке будут представлены работы учащихся детских школ искусств, художественных и общеобразовательных школ с разных уголков Дагестана.
Участники представят картины, на которых запечатлены портреты Петра I, корабли, уроки в морской академии, этапы создания военно-морского флота России.