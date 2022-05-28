Большой фестиваль школ искусств откроется в Москве

28.05.2022
«В столице 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдет Большой фестиваль школ искусств», – говорится в сообщении. В ходе фестиваля состоятся выступления юных талантов из столичных школ искусств совместно с именитыми танцорами и музыкантами.
Также кроме концертной программы гостей ждут творческие занятия. На главной сцене с 11:00 до 21:00 выступят камерный оркестр Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, русский народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и биг-бенд Академии джаза под управлением Павла Овчинникова.
Танцовщикам будет аккомпанировать Emotion-orchestrа под управлением Юрия Медяника. На большом лугу для туристов и москвичей пройдут пленэр и художественные мастер-классы преподавателей столичных творческих школ и колледжей.
В театральной студии медиацентра гостям представят пластический спектакль и литературно-музыкальную композицию, выступят театральные коллективы. Для начинающих актеров московских школ искусств пройдут беседы с артистами театра и кино Максимом Авериным и Андреем Леоновым.
Фото: Pixabay