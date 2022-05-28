Фестиваль народных традиций «Хранимые Веками» стартует в Ярославской области

На территории Николо-Сольбинского монастыря в Ярославской области открывается Всероссийский фестиваль народных традиций «Хранимые веками», сообщает ТАСС.

На сценах под названием «Вера», «Надежда» и «Любовь» выступят более 40 народных коллективов, которые отобрал попечительский совет во главе с народным артистом РФ Львом Лещенко.

Гостям фестиваля предстоит посетить свыше 30 самобытных творческих мастер-классов для детей и взрослых, где они смогут понаблюдать за процессом приготовления и продегустировать блюда национальной кухни на чемпионате народных кулинаров «Большая ложка», покататься на аттракционах «Расписная карусель» и поучаствовать в забавах времен Петра I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Для молодых художников из Московской Центральной художественной школы при Российской академии художеств будет организован пленэр. Посетители фестиваля в народном костюме получат возможность поучаствовать в самобытном действе и покататься на русских повозках, а также познакомиться на экскурсиях с историей старейшей православной обители.





Фото: Pixabay

Фестиваль организован Фондом поддержки и реализации патриотических, духовных и социально-культурных проектов «Культурный код» при участии ФАДН.