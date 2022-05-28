Анна Нетребко вновь выступила на сцене театра «Ла Скала»

28.05.2022

Анна Нетребко вновь выступила на сцене театра «Ла Скала»

Российская оперная певица Анна Нетребко вернулась на сцену миланского театра «Ла Скала», сообщает ТАСС.

В сообщении национального агентства ANSA говорится, что в пятницу вечером прошел концерт, на котором прозвучали ее партии и произведения, в том числе русских композиторов. Как отмечает агентство, публика тепло принимала исполнительницу.

Нетребко дебютировала в Милане в 1998 году и несколько раз участвовала в операх, которыми открывался сезон театра, в том числе в 2021 году. Ожидалось ее участие в постановке оперы «Адриана Лекуврер», которая прошла в марте, но певица приняла решение после начала российской спецоперации на Украине временно приостановить свою профессиональную деятельность и отказалась от выступления в «Ла Скала», где до этого отстранили от дирижирования Валерия Гергиева за то, что он публично не осудил действия РФ.

В театре с пониманием отнеслись к выбору Нетребко и сказали, что будут ждать ее возвращения. Нетребко ранее в соцсетях написала, что хотела бы скорейшего мира, но также отметила, что не считает возможным принуждать артистов публично высказывать свои политические взгляды.

Ее «недостаточно жестка позиция» привела к тому, что певица была отстранена от работы на нескольких западных музыкальных площадках. Так, вместо россиянки партию принцессы Турандот, на исполнение которой был подписан контракт, в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» спела в итоге украинская певица Людмила Монастырская. Сообщалось, что сотрудничество с Нетребко прервала Баварская государственная опера. На Украине в отношении певицы предложили ввести санкции.

Фото: Pixabay