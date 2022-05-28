Анна Нетребко вновь выступила на сцене театра «Ла Скала»

Российская оперная певица Анна Нетребко вернулась на сцену миланского театра «Ла Скала», сообщает ТАСС.

В сообщении национального агентства ANSA говорится, что в пятницу вечером прошел концерт, на котором прозвучали ее партии и произведения, в том числе русских композиторов. Как отмечает агентство, публика тепло принимала исполнительницу.

Нетребко дебютировала в Милане в 1998 году и несколько раз участвовала в операх, которыми открывался сезон театра, в том числе в 2021 году. Ожидалось ее участие в постановке оперы «Адриана Лекуврер», которая прошла в марте, но певица приняла решение после начала российской спецоперации на Украине временно приостановить свою профессиональную деятельность и отказалась от выступления в «Ла Скала», где до этого отстранили от дирижирования Валерия Гергиева за то, что он публично не осудил действия РФ.

В театре с пониманием отнеслись к выбору Нетребко и сказали, что будут ждать ее возвращения. Нетребко ранее в соцсетях написала, что хотела бы скорейшего мира, но также отметила, что не считает возможным принуждать артистов публично высказывать свои политические взгляды.

Ее «недостаточно жестка позиция» привела к тому, что певица была отстранена от работы на нескольких западных музыкальных площадках. Так, вместо россиянки партию принцессы Турандот, на исполнение которой был подписан контракт, в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» спела в итоге украинская певица Людмила Монастырская. Сообщалось, что сотрудничество с Нетребко прервала Баварская государственная опера. На Украине в отношении певицы предложили ввести санкции.

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