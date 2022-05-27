В Москве отметили Общероссийский день библиотек

Празднование прошло 27 мая в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.





В этом году День библиотек посвящен теме «Развитие и сохранение библиотечного фонда России», являющейся одним из ключевых треков Стратегии развития библиотечного дела.





По словам замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, в Год культурного наследия перед ведомством стоит задача не только модернизации, но и сохранения. Для этого принято решение создать не менее 40 модельных региональных центров по сохранению библиотечных фондов на базе существующих центральных библиотек субъектов РФ, которые будут филиалами РГБ, рассказала она.





«Это позволит проводить консервационные мероприятия непосредственно в регионе. Центры будут оснащены всем необходимым оборудованием в области консервации и реставрации во всех направлениях. Первые два модельных региональных центра по сохранению библиотечных фондов (Рязань и Нижний Новгород) откроют свои двери в год, когда Ленинка празднует свое 160-летие», — добавила замминистра.





На мероприятии представили первый документ, отреставрированный по программе спонсорской поддержки РГБ, — «Слепченский апостол». Это рукописная книга — палимпсест, на котором поверх смытого текста Житий святых на греческом языке X века написан текст Апостола апракоса конца XII века. Книга разделена на несколько частей. В РГБ хранятся шесть листов, которые в 1844 году нашел филолог и историк Виктор Григорович в Слепченском монастыре Иоаннна Предтечи.





Сотрудники Управления обеспечения сохранности фондов РГБ провели сложнейшие историко-архивные и микробиологические исследования и подобрали материалы для реставрации. Исследования и реставрация документа продлились почти девять месяцев. Результат представили в День библиотек.





Также на празднике наградили лучших сотрудников библиотечной сферы из разных регионов России.





Трансляция мероприятия доступна на странице РГБ во «ВКонтакте».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ