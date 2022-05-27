Стартовало театральное направление Декады выпускников творческих вузов

27.05.2022
Спектаклем открытия стала дипломная постановка «Мне 20 лет» Школы-студии МХАТ, которую показали 26 мая в Учебном театре вуза. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.
В направлении «Театральное искусство» Декады выпускников творческих вузов свои дипломные спектакли представляют Школа-студия МХАТ, ВТУ имени М.С. Щепкина, ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, РГИСИ, Ярославский театральный институт, ВГИК, Театральный институт Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова, Екатеринбургский театральный институт.
Специальным гостем станет Академия искусств Университета Баня-Луки из Боснии и Герцеговины.
Для участников театрального трека проходят мастер-классы по сценической речи, движению, актерскому мастерству, а также круглый стол по вопросам театрального образования.
Центральным событием Декады станет гала-концерт участников, который пройдет 30 мая в 19:00 в Концертном зале Чайковского в Москве.
Изучить афишу мероприятий Декады выпускников можно здесь
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Фото: пресс-служба Минкультуры РФ