Сюжеты новых эпизодов «Звездных войн» развернутся в «эпоху сиквелов»

27.05.2022
О будущих полнометражных проектах научно-фантастической франшизы рассказала глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью Empire.
События следующих фильмов по вселенной Star Wars будут происходить во время «эпохи сиквелов», к которой относятся эпизоды «Пробуждение Силы», «Последний джедай» и «Скайуокер. Восход».
По словам Кэтлин Кеннеди, «эпоха сиквелов — это то, о чем мы много говорим, когда обсуждаем будущие фильмы франшизы, и это тот временной отрезок, на котором мы концентрируемся».
Других деталей она не раскрыла. Ранее сообщалось, что в настоящее время в производстве находятся фильм «Разбойная эскадрилья», который снимает Пэтти Дженкис, и безымянная лента Тайки Вайтити. Кроме того, в разработке остается трилогия Райана Джонсона.
Фото: Pixabay