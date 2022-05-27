Звезда комедии «Один дома» сыграет в триллере о вирусе богатых людей

27.05.2022
Американский актер Маколей Калкин присоединился к касту фильма Rich Flu («Богатый грипп»), сообщил Variety.
Вместе с ним актерский ансамбль пополнил Даниель Брюль («Жена смотрителя зоопарка»). Калкин и Брюль сыграют вместе с Розамунд Пайк («Колесо времини»), об участии которой в проекте сообщалось ранее.
В центре истории окажется эпидемия неизвестного смертельного вируса, поражающего только самых состоятельных и влиятельных жителей планеты. Угроза смерти вынуждает их избавляться от богатств — бедность становится единственным гарантом здоровья.
Триллер снимет испанский режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия («Платформа»), который также выступит соавтором сценария вместе с Педро Риверо. Среди продюсеров значатся Пабло Ларраин и Хуан де Диос.
Фото: Pixabay