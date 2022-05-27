В 2021 году посещаемость модельных библиотек увеличилась на 19%

27.05.2022
Об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на торжестве в честь Общероссийского дня библиотек в Доме Пашкова РГБ, говорится в пресс-релизе Минкультуры России.
«Мы видим, как библиотеки нового поколения становятся для читателей настоящими местами силы. Видим, как работают эти объекты, как они привлекают людей, как становятся центрами культурной жизни. Аудитория посетителей библиотек увеличивается в разы. В 2021 году посещаемость составила 11,2 млн, что на 19 % больше показателя года до модернизации», — рассказала она.
По словам Ольги Яриловой, количество зарегистрированных пользователей выросло на 11% (более 1,1 млн человек).
Также замминистра отметила, что количество модернизированных библиотек ежегодно увеличивается. Всего в 2022 году по всей стране будет более 850 обновленных библиотек.
«К концу этого года на карте страны появится еще 239 библиотек нового поколения. Таким образом, проект охватит 83 субъекта Российской Федерации, включая и самые отдаленные ее территории», — подчеркнула Ольга Ярилова.
Модернизация библиотек в России стартовала в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура».
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