Стала известна дата выхода третьего сезона «Мандалорца»

27.05.2022
Об этом сообщили режиссеры и сценаристы сериала Дэйв Филони и Джон Фавро на фестивале Star Wars Celebration.
Премьера третьего сезона «Мандалорца» (The Mandalorian) состоится в феврале 2023 года на стриминге Disney+.
На фестивале показали первый тизер нового сезона, который не опубликован в Сети. Судя по откликам в соцсетях, главный герой Дин Джардин, который опекает Грогу, собирается на Мандалор, чтобы заслужить прощение.
Главную роль исполняет Педро Паскаль. Также в сериале снялись Кэти Сакхофф, Карл Уэзерс, Эмили Суоллоу и другие актеры.
В 2023 году выйдет еще один сериал по вселенной «Звездных войн» — «Асока» (Ahsoka), главной героиней которого станет экс-джедай Асока Тано, ученица Энакина Скайуокера до его перехода на темную сторону.
Фото: кадр из сериала «Мандалорец»