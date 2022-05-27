Вышел первый тизер сериала «Андор» по «Звездным войнам»

27.05.2022
Тизер-трейлер научно-фантастического шоу с Диего Луной в главной роли появился на YouTube-канале Star Wars.
«Андор» является приквелом фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории» (2016), восьмой кинокартины по вселенной Star Wars и первого полнометражного спин-оффа франшизы.
Действие сериала разворачивается за несколько лет до событий «Изгоя-один» и четвертого эпизода «Новая надежда». Поклонники киносаги ждут, что шоу расскажет о присоединении к повстанческому движению Кассиана Андора, впоследствии ставшего капитаном разведки Альянса повстанцев.
К своим ролям вернутся Диего Луна, Форест Уитакер и Женевьев О’Рейли. Также в касте — Адриа Архона, Фиона Шоу, Стеллан Скарсгард и др.
Первые два эпизода «Андора» выйдут 31 августа на стриминге Disney+ 31 августа.
Фото: кадр из тизера сериала «Андор»