На Всероссийской декаде выпускников творческих вузов открылась выставка дипломных работ студентов художественных вузов Москвы

С 19 мая по 5 июня 2022 года в Москве проходит Всероссийская декада выпускников творческих вузов. Организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской Федерации, Ассоциация учебных заведений искусства и культуры и Росконцерт.

26 мая в Западном крыле Новой Третьяковки в рамках декады открылась Выставка дипломных работ студентов художественных вузов Москвы. Экспозиция будет открыта до 5 июня.

Впервые в залах Новой Третьяковки представлен уникальный совместный проект трех знаменитых творческих вузов Москвы: Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова, Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Открыл выставку академик, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, ректор ВГИКа профессор Владимир Малышев: «Три года мы боролись за то, чтобы эта декада состоялась. Надеюсь, что такие декады станут ежегодными. Считаю, что они необходимы, ведь у нас блестящая плеяда педагогов, талантливые, яркие студенты! Надо показывать, что наша школа искусств — лучшая в мире…»

Академик, вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического художественного института им. В. Сурикова Анатолий Любавин поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации, министра культуры Ольгу Любимову и Росконцерт, а также тех, кто участвовал в организации проекта. «Это самая крутая площадка в Москве! — констатировал ректор, — экспозиция получилась, мне кажется, просто превосходная — праздник искусств, праздник молодых и талантливых!»

Ректор Академии акварели и изящных искусств, народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств Сергей Андрияка отметил: «Сегодня выставляются сразу три вуза, показывают свои работы, делятся опытом… Когда делаешь выставку, всегда смотришь на себя со стороны, видишь экспозицию как зритель — в новых стенах, в новых обстоятельствах. Для вузов это будет хорошей школой и учебой!».

Студенты и преподаватели готовили экспозицию с большим энтузиазмом и вдохновением, поэтому она получилась необычайно теплой, эмоциональной, но в то же время профессиональной и очень серьезной, с преемственностью и традициями, которые востребованы сейчас как никогда. Незыблемая драгоценность этих творческих работ, несомненно, связана с лучшими достижениями отечественной и мировой художественной культуры.

Выпускники Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова представили на плазменных панелях свои курсовые, дипломные и экспериментальные работы. А на выставочных подиумах демонстрировались уникальные коллекции макетов костюмов разных эпох и стилей, созданные дипломниками мастерских художников по костюму. В основе каждой работы — литературное произведение: повесть, роман, рассказ, пьеса или сценарий.

Масштабные масляные полотна, акварель и графику представили дипломники Московского государственного академического института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств.

Среди дипломных проектов выпускников Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки — книжные иллюстрации, римская и флорентийская мозаика, витраж и ювелирные работы.

Справочно:

Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова

Художественный факультет ВГИКа был создан в 1938 году; главной его задачей стала подготовка квалифицированных специалистов по оформлению художественных фильмов и художников-мультипликаторов. Это потребовало разработки не имеющей аналогов в мире учебной программы, которая дорабатывалась и улучшалась на протяжении всех лет работы факультета. Студенты всех мастерских практически осваивают живопись и рисунок, овладевают разными жанрами изобразительного искусства, изучают общие академические дисциплины.

Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова

Факультет живописи Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова включает пять персональных мастерских станковой живописи, мастерскую монументального искусства и театрально-декорационную мастерскую. В 2004 году по инициативе Российской академии художеств в составе факультета была создана мастерская реставрации станковой живописи.

Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Художественное учебное заведение нового типа, не имеющее аналогов. Академия готовит художников широкого профиля на базе фундаментального академического образования по рисунку и живописи и практического освоения различных техник изобразительного искусства. В состав академии входит Музейно-выставочный комплекс и киноконцертный зал, где проводятся выставки, театрализованные представления, музыкальные концерты и кинопоказы.

Фото: Минкультуры РФ