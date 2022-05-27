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«Библионочь-2022»: писательский марафон, авторские экскурсии, интерактивные проекты о художественных промыслах и ремеслах России

27.05.2022

«Библионочь-2022»: писательский марафон, авторские экскурсии, интерактивные проекты о художественных промыслах и ремеслах России

В Год культурного наследия народов России тема ежегодной акции «Библионочь»  «ПроТрадиции». 28 мая библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры представят специальные программы: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.

Главной площадкой станет Российская государственная библиотека. В открытии всероссийской акции примет участие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. В этот день в РГБ состоится презентация «Библиотеки креативных индустрий» — обширная коллекция книг и документов, благодаря которой представители творческих профессий получат удобный инструмент для поиска вдохновения и новых знаний. Затем начнется масштабный Писательский марафон с самыми читаемыми авторами России. Помимо этого, гостям предложат экскурсии по «закрытым» местам самого большого книгохранилища страны, а также принять участие в общероссийской квиз-игре, диджей-сете и грандиозном поэтическом фестивале, послушать электронный фолк и зажигательные ритмы этнической музыки.

«Библионочь» совпала с ключевым событием Дней славянских культур — большим ежегодным фестивалем «СЛАВный день», проходящим во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Специально по этому случаю «Иностранка» подготовила расширенную программу, объединяющую фестиваль и «Библионочь».

Мультимедийная выставка о петербургских традициях, выставка шедевров кружевоплетения и художественной вышивки, выставка и аукцион эстампов петербургских художников, выставка уникальных народных искусств России, марафон авторских театральных перфомансов, книжная выставка «В поисках общего культурного кода» пройдут в Российской национальной библиотеке.

Российская государственная детская библиотека представит интерактивные программы «Из глубины веков», «Игры и игрушки Руси», а также тематические мастер-классы для детей.

Концерты, мини-викторины, выставки и другие мероприятия ждут гостей Российской государственной библиотеки для слепых.

Программу «Про традиции» подготовили в Российской государственной библиотеке искусств: авторские экскурсии, открытые просмотры книг и альбомов о художественных промыслах и ремеслах России, концерт солистов ведущих театров страны, выступления юных актеров, встреча с художником декоративно-прикладного искусства (древнерусская вышивка), лекция о диковинных книгах, интерактивная программа для детей и взрослых, лотерея по номеру читательского билета, благотворительная акция.

Увлекательное интерактивное путешествие в прошлое через традиции московского купечества, традиции книжного собирательства, традиции советской эпохи организовала Государственная публичная историческая библиотека России.

В ежегодной акции примут участие более 2,5 тысячи учреждений, состоится более 3 тысяч мероприятий в 85 регионах страны.

                                                                                                                                             Фото: Минкультуры РФ