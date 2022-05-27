В Сети появился дебютный трейлер фильма «Брошенные»

27.05.2022
Ролик по хоррору с Эммой Робертс в главной роли опубликован на ютьюб-канале Movie Trailers Source.
Abandoned расскажет историю молодых родителей Сары и Алекса, которые покупают большой загородный дом, не смотря на то, что в нем был совершен двойной суицид. Постепенно Сара узнает все больше о предыдущих владельцах дома и замечает странные вещи, которые все чаще начинают происходить рядом с ней.
Вместе с Эммой Робертс в фильме снялись Джон Галлахер-младший и Майкл Шеннон. Режиссером выступил Спенсер Сквайр, для которого Abandoned станет полнометражным дебютом.
Премьера фильма в избранных кинотеатрах состоится 17 июня. Через неделю «Брошенные» дебютируют в Сети.
Фото: кадр из фильма Abandoned