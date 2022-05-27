Рок-музыкант Валерий Кипелов рассказал, что значит Родина для него

27.05.2022
Своими рассуждениями артист поделился со слушателями на концерте. Отрывок из его речи опубликовало издание Ura.ru в Telegram-канале.
«Бабушка, которая торгует картошкой на вокзале, — да, она тоже часть нашей Родины. <...> Но для меня Родина — это вы. Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский, это мои близкие, мои дети, мои внуки — это всё моя Родина», — сказал Валерий Кипелов в завершение выступления.
Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук на концерте в Уфе образно обозначил Родину как «бабушку нищую на вокзале, продающую картошку». Его слова вызвали общественный резонанс и критику.
Фото: Monoklon, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45547564