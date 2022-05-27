Стартует фестиваль «Петровские музыкальные Ассамблеи»

27.05.2022
28 мая в Воронеже откроется фестиваль, посвященный 350-летия Петра I. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Проект реализуется в рамках гранта правительства РФ при поддержке Минкультуры России. Организатор — Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова».
«Фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи" — синтез сценических форм искусств, художественного слова и мультимедийных средств. Мы уверены в том, что участники и гости фестиваля узнают много нового и интересного о яркой реформаторской деятельности императора Петра I, услышат много хорошей музыки, познакомятся с творчеством великолепных коллективов и солистов-участников фестиваля», — рассказал глава ассоциации, гендиректор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.
Фестиваль пройдет с мая по сентябрь по пути императорского маршрута, включающего Воронеж, Самару, Тамбов, Пермь, Саратов, Белгород, Архангельск, Калининград, Тулу и Ростов-на-Дону. В программе — музыка XVII -XXI веков, театрализованные постановки, выставки, кинопоказы, дефиле оркестров, мастер-классы и др.
Мероприятия «Ассамблей» будут транслировать на портале «Культура.РФ».
Фото: пресс-служба Минкульта РФ