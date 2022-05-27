Джуд Лоу сыграет в новом сериале по киновселенной Star Wars

27.05.2022
Персонаж британского актера в грядущем шоу Star Wars: Skeleton Crew пока не раскрывается, сообщил The Hollywood Reporter.
События нового сериала развернутся в эпоху Новой Республики вокруг группы детей, которые пытаются найти дорогу домой.
Режиссером проекта выступит Джон Уоттс, сценарий разработает Кристофер Форд. Исполнительными продюсерами Skeleton Crew станут Джон Фавро и Дейв Филони.
Съемки сериала планируют начать летом 2022 года. Дата релиза пока не озвучена.
На сегодня существует несколько сериалов по вселенной «Звездных войн». В 2018 году вышел «Мандалорец», в 2021-м появилась «Книга Бобы Фетта». 27 мая 2022 года стартовал показ «Оби-Вана Кеноби», а 31 августа выйдет «Андор».
Фото: кадр из сериала «Молодой Папа»