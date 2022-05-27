Андрей Григорьев-Апполонов объяснил отказ от сольной карьеры

Своими рассуждениями бессменный солист поп-группы «Иванушки International» поделился в эфире «Русского радио».





По признанию Григорьева-Апполонова, он не начал сольную карьеру ввиду отсутствия настоящих хитов, которые необходимы на старте. По его мнению, такие песни сегодня уже никто не сможет создать.





«Для этого (сольной карьеры — ред.) надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, "Тополиный пух" или "Тучи". А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко, наш композитор», — сказал артист, поющий в «Иванушках» 27 лет.





Трио «Иванушки International» основано в 1995 году продюсером и композитором Игорем Матвиенко. 51-летние Андрей «Рыжий» Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев являются бессменными участниками коллектива.





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