Сериал «Оби-Ван Кеноби» дебютировал на стриминге Disney+

27.05.2022
В онлайн-кинотеатре появились первые две серии спин-оффа «Звездных войн» с Юэном Макгрегором в главной роли, сообщается в соцсетях шоу.
Мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» (Obi-Wan Kenobi) состоится из шести эпизодов. Действие разворачивается спустя 10 лет после событий третьего эпизода «Месть ситхов», когда Энакин Скайуокер окончательно перешел на темную сторону, а Дарт Сидиус отдал Приказ 66, положивший начало истреблению джедаев.
Оби-Ван скрывается на Татуине, где приглядывает за юным Люком Скайуокером, которого отдали на воспитание дяде Оуэну Ларсу. Мастера-джедая по всей галактике ищут инквизиторы, которым приказано уничтожить его.
К роли Оби-Вана Кеноби вернулся Юэн Макгрегор, к роли Энакина/Дарта Вейдера — Хейден Кристенсен, к роли Оуэна Ларса — Джоэл Эдгертон. Также в проекте снялись Моусес Ингрэм, Руперт Френд и др. Режиссером шоу стала Дебора Чоу, шоураннером — Джоби Харольд.
Фото: кадр из трейлера «Оби-Вана Кеноби»