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Любимова записала видеообращение к участникам и организаторам торжественного мероприятия, посвященного Общероссийскому дню библиотек

27.05.2022

Любимова записала видеообращение к участникам и организаторам торжественного мероприятия, посвященного Общероссийскому дню библиотек

Министр культуры Ольга Любимова обратилась к участникам и организаторам торжественного мероприятия, посвященного Общероссийскому дню библиотек.

«Хочу поздравить всех работников отрасли с Общероссийским днем библиотек и поблагодарить за преданность любимому делу», — заявила она.

В этом году праздник посвящен теме реставрации документов. Сегодня девять миллионов редких книжных памятников нуждаются в срочной реставрации. Это гигантская работа, поэтому Министерство культуры создает четыре десятка региональных реставрационных центров, оснащенных уникальным оборудованием. Два таких центра откроются уже в этом году.

«Уверена, что слаженная работа библиотек всех регионов нашей страны по реализации Стратегии развития библиотечного дела будет способствовать глобальной технической модернизации учреждений, усилению их кадрового потенциала, обновлению книжных фондов и их сохранности», — подчеркнула Любимова.

Фото: Минкульт