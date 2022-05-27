Музыканты смогут зарегистрировать сценическое имя и название группы в ISNI

У российских артистов появилась возможность фиксировать имена, сценические псевдонимы и названия музыкальных коллективов в международном реестре ISNI. Такую услугу в России с апреля предоставляет экосистема цифровых сервисов для защиты и охраны интеллектуальной собственности n'RIS.

ISNI - это международный стандартный идентификатор имени (International Standard Name Identifier), где зарегистрировано на данный момент более 14 млн авторов и правообладателей со всего мира. Его используют общества по коллективному управлению правами в цифровой среде в 164 странах.





Руководитель проекта n’RIS Николай Турубар уверен, что фиксация наименования в ISNI станет существенным подспорьем в защите авторских прав: «Хотя внесение названия или псевдонима в международный реестр не приравнивается к регистрации товарного знака, это - первый и важный шаг для создания надежной защиты интеллектуальной собственности. Кроме того, фиксация имени позволит заметно упростить и упорядочить процедуру начисления роялти».





В ISNI вносятся сценические имена каждого участника и название всей музыкальной группы. При желании к каждому имени можно привязать информацию о принадлежащих ему объектах авторского права. В совокупности эти данные образуют творческое портфолио, которому присваивается уникальный идентификационный номер из 16 цифр. Такой цифровой код помогает различать авторов с одинаковыми именами.





Большинство музыкантов знает, что название коллектива ― один из важнейших элементов имиджа группы, и чтобы не потерять свое имя, а с ним и репутацию, права на него необходимо фиксировать, убежден генеральный директор музыкального лейбла StartUp Music Валерий Дробыш: «Сервисом ISNI пользуются лейблы со всего мира. Ведь это единственный международный реестр фиксации интеллектуальных прав, который, ко всему прочему, признается профессиональным сообществом. Например, перед заключением договора с артистом звукозаписывающие компании при помощи ISNI могут проверить, действительно ли права принадлежат именно этому автору, и заодно ознакомиться с его творческим портфолио».





Уникальный код могут получить как юридические лица - музыкальные лейблы, издательства, киностудии, звукозаписывающие компании - так и индивидуальные предприниматели из различных креативных сфер. При этом регистрировать можно и словесные обозначения, и стиль написания и графические элементы, например, логотипы.





Фото: Pixabay