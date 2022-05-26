Продюсер Игорь Матвиенко выступил против аналога «Евровидения»

Музыкальный продюсер объяснил в комментарии Telegram-каналу «Звездач», почему не видит смысла в создании российского аналога конкурса.





По его мнению, прежде чем браться за проведение своего «Евровидения», стоит создать «хотя бы один нормальный конкурс в России, хотя бы внутренний, объективный».





«У нас есть несколько премий, но эти все премии принадлежат какому-нибудь холдингу, соответственно защищают интересы этого холдинга, и это становится необъективным. Делать аналог политического конкурса а-ля "Евровидение" не вижу целесообразным», — пояснил Игорь Матвиенко.





Ранее с идеей создания аналога конкурса «Евровидения» выступили продюсер Иосиф Пригожин, певица Лариса Долина и представители отечественного шоу-бизнеса.





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