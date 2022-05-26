Цирки России помогут восстановлению цирков Донбасса

Средства от продажи билетов на представления ко Дню России в Москве и Петербурге направят на восстановление цирков Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в Минкультуры РФ.





«За последние три месяца наши филиалы по всей стране провели целую серию благотворительных представлений для детей — беженцев Донбасса. А теперь в этот важный день, в День России, мы хотим дать нашим коллегам из ДНР и ЛНР почувствовать, что мы вместе с ними, и вместе мы сможем преодолеть все трудности. В этом мы видим гуманитарную миссию Росгосцирка и циркового искусства в целом», — рассказал руководитель Росгосцирка Сергей Беляков.





В акции участвуют Большой Московский государственный цирк и флагманский филиал Росгосцирка — Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

