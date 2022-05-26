В парке «Зарядье» начнет работать экспозиция «Новая красивая выставка. Лето»

Экспозиция «Новая красивая выставка. Лето» начнет работать 3 июня в выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» в Москве. Мероприятие станет третьим в цикле групповых выставок современного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе парка «Зарядье».

«Продолжается сквозной проект, представляющий в выставочном зале парка „Зарядье“ современных российских художников разных поколений и художественных направлений. И 3 июня мы откроем экспозицию „Новая красивая выставка. Лето“. Начало проекту положила выставка, открывшаяся накануне новогодних каникул и посвященная исследованию феномена праздника в современном искусстве. Весеннее обновление раскрывало тему цветения и пробуждения природы, естественным образом соединяясь с цветением ландшафтных зон парка», — рассказал собеседник агентства.





В пресс-службе добавили, что летняя экспозиция снова будет включать природные мотивы.





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