Бывшего главу Лувра подозревают в причастности к фальсификации артефактов эпохи Тутанхамона

Французские следователи предъявили обвинение предполагаемым участникам преступной группы, действовавшей в Лувре. По данным канала BFM, их подозревают в подделке документов на артефакты эпохи Тутанхамона — одиннадцатого фараона XVIII династии Древнего Египта.

В составе группы бывший президент и директор всемирно известного музея Жан-Люк Мартинес, а также два известных египтолога.





Следователи считают, что Мартинес закрывал глаза на фальсификацию сертификатов происхождения «пяти древних египетских артефактов, включая розовую гранитную стелу Тутанхамона, приобретенную филиалом Лувра в Абу-Даби за несколько десятков миллионов евро».





Мартинес задержан.





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