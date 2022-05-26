Конкурс в Италии заменил русских композиторов в программе после исключения скрипачек из России

26.05.2022

Конкурс в Италии заменил русских композиторов в программе после исключения скрипачек из России

Программа финала конкурса Родольфо Липицера в Гориции была изменена за счет исключения произведений Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Александра Глазунова после отстранения от участия в нем трех российских конкурсанток. Об этом пишет ТАСС.

При этом в программе остался Игорь Стравинский наряду с рядом европейских композиторов.

В ассоциации имени Липицера затруднились в четверг объяснить причину данного решения.

«Нужно говорить с нашим президентом, мы занимаемся только организационными вопросами», — сказали ТАСС в ассоциации.

Фото: Pixabay