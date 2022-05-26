Дебютировал трейлер фильма «Зверь» с Идрисом Эльбой

Ролик по грядущей приключенческой драме Бальтасара Кормакура опубликовала на ютьюбе киностудия Universal.





Действие развернется в Южной Африке, куда приезжают отец и две его дочери-подростка, чтобы показать место, где он познакомился с покойной женой и матерью девочек. Однако вместо переживания утраты и сближения им приходится бороться за выживание — их преследует разъяренный зверь.





Вместе с Идрисом Эльбой в фильме снялись Леа Джеффрис и Ияна Хэлли.





Фильм «Зверь» (Beast) выйдет на экраны 19 августа 2022 года.





Фото: кадр из фильма «Зверь»