В Пушкинском музее представят предметы коллекции Морозовых, не вошедшие в парижскую выставку

Выставка «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых», которая начнет работать в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина 28 июня, будет отличаться от парижской выставки коллекции братьев Морозовых. Об этом информирует ТАСС.

В частности, посетители увидят гораздо больше произведений русского искусства, рассказала директор Пушкинского музея Марина Лошак.





«Мы показываем значительно больше вещей русского искусства, причем совершенно превосходного. <...> Довольно много вещей, которые мы просто никуда не даем в связи с их сложным реставрационным состоянием», — сказала она.





Лошак рассказала, что продажа билетов начнется 2 июня.





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