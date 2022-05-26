Глава Пушкинского музея: покупать современное искусство необходимо

Покупка работ российских современных художников необходима для пополнения коллекций, которые впоследствии могут стать частью собраний музеев. Такое мнение выразила директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

«Покупать современное искусство не страшно. Это необходимо. <...> У нас очень много сильных и хороших художников, которые должны высказываться и проявлять свое отношение к миру», — сказала она на пресс-конференции, посвященной масштабному выставочному проекту «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых».





Лошак также отметила важность присутствия работ российских современных художников в коллекциях.





Фото: Минкультуры РФ